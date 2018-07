CentOnze, una buena paella es posible en Las Ramblas

Las Ramblas barcelonesas pueden ser un territorio complicado cuando se trata de buscar buenos restaurantes para comer. En un paseo por esta céntrica arteria de la Ciudad Condal uno puede toparse con paellas plasticosas, selecciones de tapas salidas de la peor pesadilla de un chef o italianos de dudosa calidad… De pronto, casi llegando a la altura de la calle Pintor Fortuny, nos detenemos ante un restaurante. Dentro, un grupo de personas espera, plato en mano, mientras asisten a lo que parece ser un espectáculo. Poseídos por la curiosidad, entramos.

Es el restaurante CentOnze (en referencia al número de Las Ramblas donde se ubica), ubicado en el hotel cinco estrellas Le Méridien, uno de los mejores de Barcelona. Sus habitaciones, amplísimas y con todo lujo de detalles, merecen ser disfrutadas una vez en la vida… Pero sigamos con lo que estábamos. Los espectadores están viendo, simple y llanamente, cómo se hace una paella. Una estupenda paella. El chup chup del arroz y el olor del caldo de pescado nos atrapan. Lo que se está haciendo es una demostración, sin trampa ni cartón, de un buen arroz marinero. Algunos de los asistentes a este delicioso taller se animan a participar, mientras son guiados por el chef. Me uno, entusiasmado. Al rato tengo un plato de riquísima paella con gambas, mejillones y almejas en la mano. He visto cómo la hacían ante mis ojos; aquí no se engaña a nadie, a diferencia de otros lugares…

Pero en CentOnze sería injusto quedarse únicamente con su paella. Bajo la dirección del chef Eugeni Cortés se practica una cocina de mercado (la Boquería está a dos pasos), honesta y en la que el producto asume todo el protagonismo. En la sección de tapas, esto se comprueba apenas nos metemos en la boca una croqueta de setas de temporada. Melosa. Aromática. Perfecta. También hay platos más sofisticados como unas vieiras a la plancha con puré de berenjenas especiado, compota de manzana verde y aceite ahumado. La calidad del molusco queda fuera de toda duda y el trato, mínimo y delicado, se completa con una guarnición bien trabajada.

En los entrantes, guiños internacionales como ocurre con los raviolis de cangrejo de río y espárragos verdes, con salsa de crustáceos y aceite de albahaca: puro mediterráneo. De la mano de la temporada, gazpacho de frambuesa y sopa fría de melón cantalupo. Muy bueno el punto de los pescados, como se comprueba con el tataki de atún, que llega arropado con sésamo y verduras salteadas al wok. En este caso, pimientos rojo y verde, col china y cebolla roja, en un plato que se acerca a Asia. Entre las carnes, cabe destacar la presa ibérica, con cebollitas al oporto y puré de tupinambo. En los postres, hay tradición, pero también ambición. Por un lado no puede faltar la crema catalana con barquillos y, al mismo tiempo, hay creatividad en estado puro como el nido de chocolate negro, streussel de cacao, bizcocho de chocolate y sorbete de albaricoque.

Con esta oferta, no nos extraña que tanto visitantes como barceloneses de pro elijan CentOnze como un sitio de referencia en Las Ramblas. Además, conviene estar atento a su agenda de eventos. En Le Pop cocktail bar, que comparte espacio con el restaurante, se organizan sesiones a la italiana de aperol o viernes en los que se realizan abracadabrantes cócteles con ingredientes de temporada de La Boquería. Somos unos grandes defensores de los restaurantes y bares de hoteles y CentOnze nos ha conquistado, ¿se nota, verdad?

CentOnze. La Rambla, 111 (Hotel Le Méridien). Teléfono: 933 164 660. Horario: de lunes a domingo, de 12.00 a 23.00. Desayunos, de 7.00 a 11.00. http://www.centonzerestaurant.com/. Precio medio: 30-40 euros.