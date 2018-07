Siete cosas que crees que haces bien y te están impidiendo adelgazar

Te decides, te armas de fuerza de voluntad y empiezas la dieta. Sin embargo, con el paso de los días compruebas, con gran frustración, que tu dieta no está dando los resultados esperados. ¿Por qué? Te ayudamos a dar con la respuesta y evitar así que acabes tirando la toalla.

1- Tipo de dieta. El principal error es elegir mal el tipo de dieta que vamos a hacer. Es muy tentador dejarse llevar por las “promesas” de las dietas milagro, pero hay que tener cuidado con ellas: en primer lugar no son sanas. Las dietas de menos de unas 1.500 kcal diarias son desequilibradas. Además, muchas de ellas excluyen grupos enteros de alimentos y se basan en repetir hasta la saciedad los mismos. Todo esto no nos inculca unos hábitos alimenticios saludables y, además, tienen un principal enemigo: el efecto rebote. Al abandonar la dieta estricta y empezar a llevar una alimentación más o menos normal, aunque sea sana, recuperaremos peso e incluso podemos llegar a engordar mucho más.

2- Dieta “recomendada”. Si queremos ponernos a dieta, lo mejor es acudir a un especialista que nos establezca un plan alimenticio adecuado a nuestras características y necesidades. Es muy frecuente eso de hacer la dieta que nos recomienda la vecina o la que le funcionó muy bien a la prima del pueblo que se ha quedado estupenda, pero lo que le va bien a una persona puede no funcionarle a otra. Recuerda: existen especialistas y son ellos los que pueden recomendarnos la mejor dieta.

3- Saltarse comidas. Otro error muy habitual que hace que las dietas o el propósito de comer sano no funcione es saltarse comidas. Hay mucha gente que, para adelgazar, prescinde del desayuno. Esta es una idea poco acertada, ya que el metabolismo debe mantenerse activo para que la quema de grasas sea mayor. Los expertos recomiendan hacer cinco comidas diarias y no dejar grandes espacios de tiempo entre una comida y otra: si no desayunamos y no tomamos nada a media mañana, llegaremos con mucho hambre a la comida y el metabolismo no habrá estado trabajando desde primera hora de la mañana.

4- Vida social. “Si como en casa y no quedo con nadie no hay problema, pero si voy con amigos…malo”. Pues sí, es una de las partes más duras de estar a dieta: la vida social. Sin embargo, si estamos mentalizados y tenemos fuerza de voluntad, hacer dieta no significará convertirnos en ermitaños. En las cartas de los bares y restaurantes siempre hay opciones ligeras y saludables por las que podemos decantarnos. Si vamos de tapas, podemos optar por las de marisco, verdura y pescado, evitando los fritos y las salsas. ¿Y de beber? Lo mejor es el agua, pero si no te convence para ir de tapas, es preferible la cerveza o el vino a las bebidas con gas y azucaradas, eso sí, siempre con moderación.

5- Motivación para adelgazar. El anterior punto nos lleva directamente a éste. Muchas veces el problema es que no estamos realmente motivados para hacer dieta, no le ponemos demasiada fuerza de voluntad y acabamos abandonando a la primera.

6- Ejercicio. Otro de los principales motivos por los que la dieta no funciona es por el sedentarismo. Toda dieta (y todo estilo de vida saludable) debe ir acompañada de la práctica regular de ejercicio. El sedentarismo supone muchos riesgos para la salud y, además, un gran enemigo de la pérdida de peso.

7- Tiempo. La mejor dieta es llevar una alimentación saludable, completa y equilibrada. Si nos hemos puesto a dieta para perder peso debemos ser conscientes de que los resultados requieren tiempo. Si esperas ver milagros en dos días, llegará la frustración y acabarás abandonando.