¿Sabes cuáles son los alimentos que más te estriñen?

Ya sabes que la alimentación es clave para estar sana y, también, influye en el tránsito intestinal. Hay alimentos que hacen que los síntomas del estreñimiento, como los gases o el hinchazón abdominal, sean aún más fuertes e incómodos. Si quieres evitar este problema, ¡toma nota! Te contamos cuáles son los alimentos que provocan más estreñimiento.

Los lácteos

Tomar en exceso alimentos lácteos puede ser una de las causas del estreñimiento. La leche, los yogures, el queso… En general son alimentos que producen gases e hinchazón y, a menudo, son la causa principal del estreñimiento en adultos. No se trata de eliminar estos alimentos por completo de la dieta, simplemente de tomarlos en su justa medida. Si ves que tienes problemas de tránsito intestinal, reduce su consumo.

Los plátanos

En principio no tendrían por qué producir estreñimiento, de hecho, en muchas ocasiones se utilizan para aliviar los síntomas, a no ser que optes por tomar los plátanos menos maduros (verdes). Los plátanos verdes tienen un contenido de almidón muy alto, que al organismo le cuesta digerir y, como consecuencia, provoca el incómodo estreñimiento. ¡Así que lo mejor es optar por plátanos en su punto exacto de maduración!

Los huevos

El motivo por el que los huevos pueden causar estreñimiento es que son alimentos altos en grasa y muy, muy, bajos en fibra. Si a menudo te notas estreñido, es conveniente que cuando comas huevos los acompañes de alimentos ricos en fibra, de esta manera evitarás este efecto.

La carne roja

El alto consumo de carne roja es un claro motivo de estreñimiento, es más, es uno de los alimentos que más estreñimiento provocan. ¿Por qué? La carne roja es rica en grasa y al organismo le cuesta mucho digerirla.

Además, cuenta con una buena cantidad de proteínas y con un alto contenido de hierro, lo cual dificulta más aún la digestión y produce esa incómoda sensación. Es aconsejable no abusar de ella.

Los lácteos son uno de los alimentos que provocan estreñimiento | G + J

Los alimentos procesados

Los alimentos procesados causan mucho estreñimiento. No solo no son alimentos buenos para la salud en general, el hecho de que contengan tan poca fibra no los hace muy aptos si sufres estreñimiento a menudo.

La verdad es que siempre que puedas apostar por productos frescos cocinados en casa, ¡prescinde de los precocinados! Cuando los tomes, bebe mucho líquido para que tu cuerpo los procese mejor.

El arroz

El arroz es otro de los alimentos que se relacionan con el estreñimiento de siempre. En este caso, al igual que ocurre con los plátanos verdes, su alto contenido en almidón es el que provoca estreñimiento. Esto ocurre porque el almidón hace que los movimientos intestinales se controlen.

El chocolate

El chocolate no es la opción ideal para aliviar el estreñimiento, más bien, todo lo contrario. Es uno de esos alimentos que ralentiza la digestión y el movimiento de los intestinos. Si no puedes remediar tomarlo, al menos no abuses de él.