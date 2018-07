Nueve sencillos cambios en tus hábitos con los que adelgazarás sin darte cuenta

Pensar en dieta suele ir unido irremediablemente a pasar hambre y resistirse a las tentaciones culinarias con las que nos encontramos cada día. Sin embargo, hacer esto acaba produciendo ansiedad y suele ser la principal razón por la que la dieta fracasa.

¿Quieres perder peso sin renunciar a comer y sin que el hambre sea tu peor pesadilla? Puedes conseguirlo con los trucos que te vamos a contar. Es posible saciarte sin caer en excesos.

1. Ponte horarios

Los médicos recomiendan tener unos horarios fijos para todas las comidas y no saltarse ninguna, cena incluida.

2. Cocina tú mismo

Y estar a dieta no significa que haya que renunciar a él. Con un poco de creatividad se pueden preparar platos sanos que no tengan muchas calorías. Es importante retomar la costumbre de ir al mercado y cocinar en casa.

Huye de la comida preparada y si vas a darte un capricho dulce, que sea casero. Si cocinas tú, controlas la cantidad de grasa que tienen tus comidas. Disfruta la hora de comer y saborea tus platos.

3. Mastica

¿Sabías que el organismo necesita entre 15 y 30 minutos para asimilar la sensación de saciedad? Estas señales no llegan al mismo tiempo al estómago y al cerebro, por lo que si comes rápido comerás más de lo que realmente necesita tu cuerpo.

Es fundamental comer despacio, ingiriendo pequeños bocados. Esto aumenta la sensación de saciedad. Según los expertos el tiempo ideal para una comida son 30 minutos.

4. Adiós a la tele

Ver la televisión o leer mientras comes hace que pierdas la concentración en la comida y que tu cuerpo tarde más en asimilar la sensación de saciedad.

5. Plato pequeño

Otra cuestión psicológica que te ayuda a controlar las raciones es utilizar un plato pequeño en vez de uno grande. Así no te parecerá que el plato está vacío y que tienes que comer más.

6. Evita el picoteo

Las comidas de picoteo no son aliadas de tu dieta. No controlas lo que comes, por lo que es muy fácil caer en el exceso.

Si estás intentando adelgazar, lo mejor es que cojas un plato y elijas lo que vas a comer. Así controlarás perfectamente las raciones.

7. Conoce tus debilidades

Todos tenemos ciertas debilidades por algunos alimentos como, por ejemplo, el dulce. ¿Eres de las que no puedes vivir sin postre? Lo primero que hay que hacer es identificar cuál es tu debilidad y controlarla.

No es cuestión de no volver a tomar un dulce, pero sí puedes decidir tomarlo un día por semana y el resto optar por fruta o una infusión para después de comer. Debes establecer un día para darte ese capricho que tanto te gusta.

8. Pregúntate si tienes hambre de verdad

El estrés, el enfado o la tristeza llevan a muchas personas a comer para evadirse de estas emociones. Para evitar comer por esta razón, los nutricionistas recomiendan anotar en un papel las sensaciones que asociamos a los momentos en los que la tentación llama a la puerta e intentar controlarlas.

En ese momento debes preguntarte si realmente tienes hambre o te apetece ese capricho para controlar las emociones.

9. Bebe agua

Es una forma de evitar el hambre y la mejor manera de hidratar el organismo. Así que beber entre 1,5 y 2 litros de agua a lo largo del día es fundamental.

Con estos sencillos consejos conseguirás perder peso sin pasar hambre y sin sufrir ansiedad. ¡La comida seguirá siendo un placer!