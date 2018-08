¿Sales de cañas y no quieres engordar? Con estos consejos y un poco de fuerza de voluntad será posible

La cervecita… mejor sin alcohol

El alcohol es nuestro peor enemigo si lo que queremos es mantener nuestra línea. Por eso, conviene hacer un esfuerzo y optar por bebidas bajas en calorías como el agua o el té verde. Si no puedes resistir la tentación, una cerveza sin alcohol sería una opción apta de vez en cuando.

Agua en vez de refrescos

No creas que por no tomar cerveza y tomarte un refresco la cosa mejora. Hemos de tener cuidado con los refrescos, porqué no son aptos ni aún siendo light. Lo mejor para refrescarte es pedir un té verde con hielo y limón, que se convertirá en tu refresco preferido en cualquier terraza.

Beber agua | iStock

No tomar alcohol ni cócteles

Como ya hemos mencionado antes, el alcohol es criminal para quien trata de perder peso, o de no ganarlo. Si el alcohol ya es calórico de por sí, a eso le añaden refrescos y azúcar que hacen que cada copa se convierta en una bomba calórica. Y sabemos que es complicado tomar solo una, así que… ¡té helado para tu cuerpo! También puedes optar por una copita de vino blanco, pero es mejor que sea solo una. Y es que, ¿sabes cuántas cucharadas de azúcar lleva un mojito? Pues mejor no lo sepas.

Cócteles con pajita | Gtres

Escoger bien la comida

El tapeo es esencial cuando salimos de cañas, pero… ¿se puede comer sano fuera de casa? La respuesta es un rotundo SÍ. En vez de pedir unas croquetas, la mejor alternativa serían por ejemplo unos boquerones en vinagre. A la hora de pedir un plato, una ensalada, pescado o una tortilla son alternativas geniales y buenísimas a esos típicos famosos platos llenos de grasa que se nos ofrecen normalmente (y que, para qué negarlo) tanto nos apetecen con una cervecita.