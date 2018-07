Prepara tu bodega navideña: seis compras infalibles por su relación calidad-precio

Freixenet Ice Rosé

Freixenet Ice Rosé | Cocinatis

Es una pijada, sí. No es apto para todos los públicos, es cierto. Y los clásicos del grupo no van a entenderlo, pero este cava rosado semiseco de Freixenet es absolutamente irresistible. Y es que está pensado para tomar en copa de balón con hielo, bien fresco, tanto a modo de aperitivo como después de cenar, mientras otros dan cuenta de sus gin-tonics. Es un cava fácil y goloso, lanzado al mercado este mismo año, casual y elegante, ideal para combinar con otros licores si es que vamos en busca de emociones fuertes. PVP: 12.35 €.

Maruja, de Juan Piñero

Maruja, gran manzanilla | Cocinatis

¿Y si ponemos una manzanilla en nuestra vida? Los vinos de Jerez son los grandes desconocidos y pueden ser ideales en cualquier momento: con los postres, durante la comida, a media tarde acompañado de unos snacks... Esta magnífica manzanilla destaca por su excelente relación calidad-precio, que ronda los 9 €.

Petit Caus

Petit Caus | Cocinatis

Abramos los brazos a los rosados. Han sido hasta ahora la hermana pobre de los vinos, pero numerosas bodegas parecen haberse puesto de acuerdo para volver a poner de relieve esta tipología de vinos, denostados hasta el momento porque no eran ni tintos ni blancos. Pero esa es precisamente su gran virtud, como la de este Petit Caus de la bodega Can Ràfols de Caus, un Penedès joven y estructurado, contundente, de final amargo, un vino sin duda gastronómico que nos va a costar alrededor de 7 €. Caballo ganador, sin duda.

Natureo Muscat

Natureo Muscat | Cocinatis

Si queremos sorprender al personal o dejar con la boca abierta a ese cuñado healthy adicto al gimnasio, nada mejor que este vino desalcoholizado de Bodegas Torres. Es un moscatel perfecto para maridar con pescados, mariscos y arroces, un vino al que se extrae todo el alcohol después de un proceso de fermentación, muy floral y frutal, suave, fresco y goloso. Un vino curioso, muy especial, que puede gustar o no, pero jamás va a de dejarnos indiferentes. Y, para muchos, al final la gastronomía va de eso.

Perelada Blanc de Blancs

Perelada Blanc de Blancs | Cocinatis

Si ya lo has dado todo comprando angulas, caviar y ostras y no te queda presupuesto para los vinos, este es uno de los grandes blancos del mercado con una relación calidad-precio sin parangón. Este D.O. Empordà cuyo precio ronda los 4 € es un vino fácil, suave, ideal para contrastar con las sopas y los caldos navideños. Un vino que, cuidadito, es tan fácil de beber que podemos acabar con la botella en un santiamén. Una gran opción que demuestra que los buenos vinos no tienen por qué ser carísimos.

Enate-Cabernet Merlot

Enate | Cocinatis

No podía faltar un vino de una de nuestras bodegas preferidas de España, procedente de una de esas zonas con solera que nos recuerda a aquellos tiempos en los que únicamente existían en el imaginario colectivo Rioja, Ribera del Duero y la que nos ocupa: Somontano. Este vino color cereza tiene una nariz sugestiva y compleja de frutos del bosque (grosella, zarzamora), con matices florales, atisbos de pimienta, vainilla y sotobosque. Tiene una acidez equilibrada, que hará mejorar la botella durante los próximos cinco años. Un vino elegante y todoterreno que nos va a costar 5,80 €. Tienen también un monovarietal Cavernet más que interesante y un rosado de altura.