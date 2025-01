La vida de Pepe, desde trabajar para Jean-Paul Gaultier o Disney, en un libro: "Me iba a París a ver escaparates"

Pepe, con sus 93 años, podrá disfrutar de leer la historia de su vida gracias a Marian, quien ha escrito un libro contando todas las anécdotas que ha vivido.

“No sé qué voy a aportar en este proyecto, no he hecho nada importante en la vida” es lo primero que confesó a Marian. Un humilde Pepe que no creía relevante haber trabajado con Jean-Paul Gaultier, uno de los diseñadores más importantes del mundo.

¡Incluso llegó a trabajar para Disney! En una cena donde estaban todos los directivos le preguntaron por las mesas de un evento ya que había hecho algún trabajo de decoración. Y, Pepe, sincero, confesó: “Disney es color”, dejando claro que no le gustaba del todo. Finalmente, le encargaron diseñar todo de nuevo.

Desde pequeño, Pepe siempre ha querido dibujar y diseñar, pero por circunstancias de la vida no pudo dedicarse a ello desde joven y se tuvo que poner a trabajar para poder comer: “Realmente quería hacer cosas, volar”.

A pesar de ello, empezó a dibujar sin saber. Desde la escuela de Bellas Artes le recomendaron que lo hiciera y aquello que no supiera dibujar, no lo pintase: “No sabía dibujar las narices”, añadiendo que “aprendí con los modistos que me explicaron los colores, por entonces tenían nombres”.

Al gran diseñador francés le ayudó a montar un gran desfile. Su primer jefe fue muy astuto y supo sacar a la luz el talento de Pepe: “Me iba con él a París a ver escaparates, no había cámaras de fotos”.

No te pierdas su historia, un proyecto que nace de la fundación Lo que de verdad importa, y conoce el enfrentamiento que llegó a tener con Mick Jagger.