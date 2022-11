Los vecinos de Topares, cansados del párroco que les riñe por la elevada factura de la luz: "Esto es impresentable"

Un sacerdote de Topares, un municipio de la provincia de Almería, ha reñido a los vecinos en plena misa de difuntos, en mitad del cementerio, por el incremento de la factura de la luz en la parroquia.

Pero este no es un hecho aislado. El conflicto ya viene de lejos y los vecinos se han quejado en varias ocasiones de que el párroco les pelee en plena misa por una factura que en ocasiones no supera los 40 euros. "Me parece irracional que estemos pagando tanta luz", dijo el cura.

Los vecinos no ven correcto que lo hiciera en el momento de la misa de difuntos el día 1 de noviembre. El párroco ha cortado la luz de la iglesia y ha parado el reloj y las campanas para ahorrar, y los vecinos no pueden más.

Pablo Hermaz se ha ido en directo hasta Topares y nos ha contado que el cura puso un candado para evitar que se encendiera la luz. Sin embargo, alguien lo ha roto.

Alfonso Serrano, representante de los vecinos, cree que lo que el párroco quiere ocultar la realidad, que es que la Iglesia se apropió locales que les pertenecían y no los avisaron. Entre ellos, el club social, donde se reúnen los habitantes del pueblo para pasar el tiempo.

El programa no ha podido hablar con don Miguel, el párroco, que no ha respondido. El obispado ha dicho que las propiedades son suyas y querrían reunirse con los vecinos para llegar a un acuerdo.

Quieren que el cura se vaya cuanto antes de la parroquia.