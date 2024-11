Los vecinos de un barrio de Pontevedra, hartos de los balonazos de los niños: "Me mandaron al hospital"

Los niños de un barrio de Pontevedra juegan tranquilos en las calles, mientras los vecinos se desesperan: están intentando que el Ayuntamiento limite jugar a la pelota en la vía pública.

Zunilda ha estado a punto de perder la vida por uno de esos balonazos. El pasado día 15 de noviembre salió a pasear a su perra como cada tarde y, lo que iba a ser una agradable tarde, se convirtió en una pesadilla.

Aunque les advirtió de que pararan para que pudiera cruzar, no le hicieron caso. Tras recibir un balonazo, no solo no le pidieron disculpas, sino que el niño y su padre se empezaron a reír. "Fue adrede", asegura.

Cuando subió a casa, se dio cuenta de que algo no iba bien y, junto a un amigo, se fue corriendo al hospital: le estaba dando un ictus. Estuvo ingresada durante ocho días y, cuando volvió a su casa, cuenta que el padre llegó a amenazarla y tuvo que llamar a la policía. ¿Conseguirán frenar los ataques de los niños en vía pública?