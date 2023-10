Los últimos mensajes de Álvaro Prieto antes de fallecer: "Háblame ahora Jaime, te quiero hermano"

Antes de electrocutarse con la catenaria del tren al que se subió, según muestran las cámaras de seguridad, Álvaro Prieto estuvo con amigos en una discoteca pasándoselo bien.

Horas después de las imágenes que subieron a sus redes sociales, el joven envió su último audio a uno de sus amigos mientras estaba en la discoteca con la chica que acababa de conocer.

Un encuentro que ha provocado decenas de rumores en redes sociales que dicen que ella tenía pareja y que esa podría haber sido la causa de una supuesta discusión. Esto ha hecho que ella haya tenido que desmentirlo todo.

"Yo no tengo ni he tenido pareja. Nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido", ha asegurado, además de aclarar que los audios donde se le escucha al joven no tienen ninguna importancia.

"Lo que le ha pasado a Álvaro es horrible y ojalá esta historia no hubiera terminado así", ha dejado claro la joven, que ha sentenciado diciendo que nadie tiene culpa de lo que ha ocurrido y, si lo hay, no está en su entorno.

Reconstruimos los pasos de Álvaro Prieto

Álvaro Prieto llegó el pasado 12 de octubre a la estación de trenes de Santa Justa (Sevilla) sobre las siete y media de la mañana, pero no llegó a tiempo para coger el tren que le llevaba de vuelta a Córdoba, donde vivía.

El joven no tenía batería en el móvil ni dinero y, después de intentar colarse en un tren con destino a Barcelona, que hacía parada en su ciudad, unos empleados le pillaron y le obligaron a salir.

Según ha contado uno de ellos en exclusiva para 'Y ahora Sonsoles', se le ofreció ayuda y un cargador, que él, según cuentan, denegó.

Posteriormente, intentó colarse en otro tren atravesando las vías y lo volvieron a pillar, a lo que responde que se ha perdido.

Una pareja, Tatiana y Luis, fueron las últimas personas que vieron al joven hablando con los vigilantes después de intentar colarse en el tren a Barcelona que hacía parada en Córdoba.

La siguiente pista es la de Álvaro Prieto caminando por la valla, momento en el que se cruza a una señora.

Desde ese instante, lo próximo que se supo es que un cadáver había sido hallado entre dos vagones de un tren que llevaba dos meses sin circular por una avería.

Sin embargo, el lunes hizo una maniobra sin pasajeros, lo que dejó a la vista el cadáver de Álvaro Prieto, fallecido tras electrocutarse con la catenaria del tren en el que se subió.

¿Qué pudo ocurrir?

Un empleado del sector ferroviario, con el que hemos hablado en exclusiva, ha asegurado que su sensación es que Álvaro Prieto trató de pasar de un vagón a otro, pero perdió el equilibrio y se agarró al cable que hay encima, que no tiene protección.

En ese momento se electrocutó.

En cuanto a por qué entró allí, ha dejado claro que es una zona a la que una persona "con picardía" se puede colar sin problema.