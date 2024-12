La última vez que Fernando Esteso vio a Paco Martínez Soria: "Me dijo que tenía que ser el actor que le sustituyera"

Paco Martínez Soria fue uno de los grandes actores de nuestro país. Con su personaje de pueblo se convirtió en el icono de la comedia por excelencia, llevando el género a su máximo esplendor.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Fernando Esteso, actor y gran amigo de Martínez Soria. Este fue una de las últimas personas en verle con vida en su domicilio y nos ha dado todos los detalles de un encuentro jamás contado.

"Me dijo que le acompañara a casa y me quedara hasta que se durmiese", nos cuenta. El actor se sorprendió ante la petición de Martínez Soria, ya que no esperaba que confiara tanto en él.

Esteso se sentó en una butaca frente a la cama y esperó hasta que Martínez Soria se quedó dormido. "A los dos días le encontraron muerto entre la cama y la butaca en la que yo estaba", señala.

Aquel día, Martínez Soria le dijo algo que todavía sigue clavado en la mente de su amigo: "Me dijo que tenía que ser el actor que le sustituyera". ¡No te pierdas la historia completa en el video!