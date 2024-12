Un triángulo amoroso termina en asesinato: una mujer y su exmarido matan, presuntamente, a la pareja de ella

Un coche de Google Maps suele pasar una vez cada tres años por aldeas tan pequeñas como Tajueco, en Soria. Sin embargo, cuando lo hizo, captó a Manuel, un hombre metiendo en el maletero de su coche lo que parece un cadáver, en concreto el de Jorge, la pareja de Alicia, su exmujer.

El presunto asesino se hacía llamar 'El Lobo' y trabajaba en Bayubas de Arriba, Soria, en el Ayuntamiento. "Si me lo dicen cuando le conocí, no me lo creo", asegura la alcaldesa, María José Miguel.

Fue el primo de Jorge, de Zaragoza, quien sospechó que algo le había pasado y dio la voz de alarma. Desde aquel momento, la investigación policial se centró en Alicia y Manuel.

Tras meses de investigación, la policía encontró por casualidad la foto de Google Maps, que ha sido una de las claves para su detención. Sin embargo, todavía no ha trascendido el posible motivo del asesinato.