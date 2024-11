Toni Nadal, tras el adiós definitivo de Rafa: "Me emocioné al ver su cara mientras sonaba el himno"

Rafa Nadal prometió que el partido de la Copa Davis sería el último que jugaría, y el día ha llegado. Emocionado, el tenista se ha despedido entre lágrimas y ha dado las gracias a todos los que le han acompañado.

"Agradecer a mi familia, que no me ha fallado nunca", ha señalado, haciendo referencia a su hermana, sus padres, su hijo y su mujer Xisca, que no han podido contener la emoción.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Toni Nadal, el tío y exentrenador de Rafa, que le ha llevado de la mano siempre en su trayectoria deportiva. "Me emocioné con la cara de Rafa al sonar el himno nacional", confiesa.

Toni ha asegurado que tenía que muy asumida la despedida de Rafa, que no recibe como algo negativo. "Cuanto te retiras es un momento triste, pero también de agradecimiento por cómo te ha tratado la vida", asegura el tío de Rafa Nadal.

Aunque Toni no pudo estar en el último partido de Rafa, ha estado muy pendiente del tenista y advierte que está "muy entero", ya que tenía clara su decisión. Según nos cuenta, ahora podrá dedicarse a su hijo y a su familia al completo.

El tenista ha dicho adiós después de tocar el cielo. Se marcha convertido en un referente en nuestro país, como persona y como deportista. ¡Hasta siempre, Rafa!