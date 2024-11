"He tenido que encontrar yo misma el cuerpo de mi padre": la solitaria batalla de María Ascensión

Varias localidades se encuentran cubiertas de barro tras el paso de la DANA. Diez días después del estruendo, los vecinos continúan buscando a familiares y amigos desaparecidos.

El padre de María Ascensión desapareció en Catarroja cuando fue a mover el coche. Desde entonces, no saben nada de él, pero, junto a su hermano y su marido, María Ascensión no ha dejado de buscar.

"He tenido que denunciar su desaparición hasta en tres ocasiones", denuncia. Según nos cuenta, se ha sentido sola en la búsqueda y las autoridades no han puesto de su parte. "Teníamos el barro por la cintura y nos dijeron que hasta que no encontráramos un cadáver, no iban a entrar", relata.

Ha sido gracias a unos voluntarios que cree haber encontrado el cadáver de su padre, aunque aún no tiene la confirmación de los forenses: "Estoy pegada al teléfono", advierte, entre lágrimas. ¿Conseguirá despedirse de él?