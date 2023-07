Desde "tengo un viaje" hasta "me mudo el lunes": las excusas de los españoles para evitar la mesa electoral el 23J

El 23 de julio los españoles estamos llamados a las urnas, y con ello, han comenzado las excusas para evitar ir a la mesa electoral.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos vistos motivos aceptables como "tengo un viaje a Praga desde enero", "estoy de baja" o "tengo cinco lesiones en el brazo".

No obstante... ¿Cómo son de creativoslos españoles para escaquearse? Hemos escuchado desde "me viene muy mal, me mudo el lunes" o incluso "es una pérdida de tiempo, me pilla a 3 cuartos de hora de camino".

Incluso nos hemos enterado del caso de una madre que no podía separarse de su hijo porque "tenía que darle el pecho".

Cuando Pedro Sánchez presentó la convocatoria electoral, a muchos les pilló por sorpresa. De hecho, hay hasta 4.500 bodas programadas en España para el 23 de julio.

De momento, las juntas electorales en Madrid han recibido 5 mil excusas en menos de 5 días. A su vez, en Salamanca 80 al día y en Asturias más de 2.000.

En Ponferrada (León), a 10 días de las elecciones, ha habido 500 motivospara no acudir y solo han podido constituir una mesa electoral de las 84 que deben establecer.

Más allá de las cifras y los motivos de cada uno, comprobad bien vuestro buzón porque todavía podrían ser elegidos.

Acaba el plazo del voto por correo

En 'Y ahora Sonsoles' nos hemos desplazado hasta una oficina de correos en la calle Albuquerque de Madrid. Como nos ha contado Pepa Romero, el 13 de julio es el último día para solicitar el voto por correo.

Desde correos, han pedido que quienes vayan a dejar su voto que acudan mañana o el fin de semana. Los ciudadanos tienen hasta el día 20 de julio para depositar su voto por correo.

Una ciudadana ha subrayado la relevancia de cumplir con este deber democrático. "Tengo que votar porque es importantísimo. Mi marido y yo hemos tenido que dejar nuestro voto antes de irnos de vacaciones. Es un desbarajuste pero quiero que mi voto salga en las urnas", ha afirmado.