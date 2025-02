Tarrito cuanta cómo adelgazó 100 kilos en 7 meses: "Cambié cuando pensé en quitarme de en medio con 36 años"

La vida de Juan Miguel, conocido como Tarrito, ha cambiado por completo en apenas medio año. Hace seis meses llegó a pesar más de 300 kilos y, ahora, puede decir orgulloso que ha adelgazado 100 kilos.

Tarrito tenía que acudir a la báscula de la carnicería, ya que las regulares no aguantaban su peso. Además, apenas podía levantarse de la silla o caminar 3 minutos seguidos.

De pronto, su mentalidad cambió y se dio cuenta de que no podía seguir así. "Pensé en quitarme de en medio con 36 años", confiesa.

Fue entonces cuando Tarrito comenzó a ir al gimnasio 3 horas al día y se puso a dieta. "Yo no he hecho magia, lo que he hecho es cambiar mis hábitos", nos cuenta, "llevo siete meses sin probar hidratos y azúcares".

Pronto comienzo a bajar de peso gracias a su nueva rutina, la cual comparte en redes sociales, dónde recibe muchos mensajes de apoyo. En apenas siete meses, Tarrito es una persona nueva. ¡No te pierdas su historia en el video!