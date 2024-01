¿Qué son las 'superbacterias' y cómo actúan contra los antibióticos? Boticaria García nos explica las claves

Boticaria García ha vuelto a 'Y ahora Sonsoles' para hablarnos de las 'superbacterias' en un momento en que los contagios por gripe, bronquiolitis y coronavirus están colapsando las urgencias de los hospitales españoles.

La farmacéutica ha explicado que este tipo de bacterias son resistentes a la mayoría de los antibióticos, por lo que el impulso de ir a la farmacia y comprar un medicamento de este tipo para paliar los síntomas no funciona.

Y es que las bacterias, cuando tomamos antibióticos y no acabamos el tratamiento o no toca ingerirlo en ese momento, aprenden a defenderse y son capaces de despistar al antibiótico.

Dejarlo a medias puede suponer que creemos más 'superbacterias', porque estas aprenden cómo funciona el antibiótico y luchan contra ellos.

También hay otras estrategias, como ponerse un escudo para que no entre el medicamento. Además, tienen una especie de espray que inactiva el antibiótico, unas estrategias que se van pasando de unas a otras.

El resultado de todo esto es la 'superbacteria', con la que los antibióticos no hacen efecto. "La enfermedad puede ser muy grave", ha dicho la farmacéutica.

De hecho, la OMS ha advertido de que en 2050 morirá más gente por 'superbacterias' que por el cáncer. Pues, además, las personas no sabemos si las tenemos o no, lo que ocurre es que cuando tomamos el tratamiento no hace efecto.

Las soluciones a las 'superbacterias'

Boticaria ha traído un estropajo del baño, donde más 'superbacterias' conviven.

Y es que, en el baño se han encontrado más bacterias que en el sifón del desagüe y se ha visto que en el estropajo hay bacteriófagos, virus que se ponen encima de las 'superbacterias', les inyectan el ADN, que se empieza a multiplicar dentro de la bacteria. Esta finalmente explota y muere.

Estos estropajos hay que cambiarlos cada dos o tres semanas por higiene, pero se ha visto que puede matar a las 'superbacterias'.