"No es suficiente con los voluntarios, necesitamos al ejército": Nuria denuncia la situación en Paiporta

Las lluvias han arrasado en Valencia, dejando, hasta el momento, más de 200 fallecidos y centenares de desaparecidos. Paiporta, parte de la zona cero de esta mortífera DANA, se ha llevado la peor parte.

Nuria vive en Valencia, pero su familia está atrapada en Paiporta. Allí, los vecinos se encuentran sin agua ni luz, además de que no existen médicos suficientes para atender a todos los afectados.

Su primo se encarga de subir víveres a los más mayores que llevan sin salir de casa desde el martes, pero ella se siente impotente por no estar allí ayudando. Según nos cuenta, no le dejaban pasar a Paiporta hasta ahora y algunos víveres no están llegando.

"Hace falta mucho más ejército, no es suficiente con los voluntarios", denuncia. ¿Hasta cuándo sufrirán los estragos de la DANA?