Los Sírex celebran 65 años de éxitos: "Ninguno confiábamos con 'La Escoba', quién nos lo iba a decir"

Corría el año 1959 y eran apenas unos adolescentes cuando Antoni Miquel 'Leslie', José Fontseré, Guillermo Rodríguez, Luis Gomis y Manuel Madruga se subieron a la ola del rock and roll con Los Sírex.

Su talento no pasó desapercibido para una discográfica, que les llevó a lo más alto. El grupo llegó, incluso, a hacer una gira por Latinoamérica, después de despegar con el tema 'La Escoba', del cual el propio grupo llego a dudar. "Ninguno confiábamos con 'La Escoba', era demasiado comercial, pero quién lo iba a decir", nos cuentan.

Juntos, fueron teloneros de Los Beatles cuando dieron su segundo concierto en España. Sin embargo, aseguran que entonces no les llamaron la atención. "No sudaban en el escenario, no nos quedamos a ver la actuación entera", recuerdan.

Más de seis décadas después, este éxito sigue siendo incombustible y los Sirex celebran 65 años de carrera. ¡No te pierdas su entrevista en el video!