Silvia, víctima de un nuevo método de estafa: "La llamada que recibí era del teléfono de mi entidad bancaria"

Las ciberestafas están a la orden del día, y es que ya un 13% de las estafas son a través del ordenador o el teléfono móvil. En concreto, en el último año se registraron más de 600 mil casos.

Los estafadores utilizan cada vez técnicas más modernas y novedosas, y la última que están utilizando es el conocido como ‘vishing’. A través de este método, el estafador consigue hacerse pasar por el banco por el teléfono. Pero, además… ¡Aparece el número de la sucursal en la pantalla!

Una de las víctimas de esta estafa ha sido Silvia (nombre falso), a quien llamaron supuestamente de su banco para alertarle de que se había hecho un traspase de dinero de su cuenta a otra, pero a quien en realidad acabaron robándole 26 mil euros.

En su teléfono le apareció el número de su entidad bancaria, y por eso ella respondió y se fio de la mujer que la estaba atendiendo. Le dijeron que estaban arreglando su problema y que no podía entrar a la banca electrónica porque sino volvería a ocurrir, y que la volverían a llamar más tarde.

"Me sonó todo muy raro y fui a mi oficina", ha contado. Allí le dijeron que no hubo ningún movimiento en su cuenta, lo que la hizo quedarse tranquila, pero sospechar aún más. "Me dijeron que esperase a que me llamasen otra vez", asegura.

Por el momento no lo ha podido recuperar a pesar de haber puesto varias denuncias. Le ha ocurrido a más gente pues ha sido un fallo de seguridad del banco.