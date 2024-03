Sandra, atrapada en Francia con sus hijos: su expareja la maltrataba y no autoriza que los menores vuelvan a España

Sandra y David se conocieron en el año 2006. Ella es española y él francés. Juntos tuvieron 3 hijos y hace 3 años se mudaron a Francia. A pesar de todo, los 18 años que han pasado juntos han estado marcados por el miedo.

Desde el principio, ha contado ella, él era una persona totalitaria y amenazadora, y ella no tenía opción de dar su opinión o discutir porque él la insultaba. "He llegado a hacerme pis del miedo", ha confesado.

Sin embargo, lo que empezó como un comportamiento agresivo pronto se convirtió en un maltrato continuo, y del daño psicológico pasó al físico. "Cuando se enfada con los niños, les coge por el cuello, les sacude y les amenaza chillándoles encima", ha asegurado.

Sandra intentó el pasado mes de febrero separarse de David, pero él le dijo que fuese a donde quisiese, pero que los niños se quedaban con él. Esto hizo que ella incluso quisiera tirarse de un puente, algo que no hizo porque su hija estaba con ella.

Aunque David ha intentado defender su situación asegurando que los episodios depresivos de Sandra pueden poner en riesgo la salud de sus hijos, un juez ha ordenado una orden de alejamiento tanto de su exmujer como de los pequeños hasta el mes de julio.

Sandra, no obstante, se siente ahora sola y atrapada en un país que no es el suyo y a merced de un hombre al que teme cada día más, y es que ella solo puede salir del país con la autorización de su exmarido.

Lo han pedido en tres ocasiones, y ni siquiera ha accedido para que pudieran pasar las navidades en España. Tanto ella como sus hijos han sufridos malos tratos. "Continuamente", ha afirmado Sandra, y la situación se recrudeció cuando Sandra dijo que quería irse.

"La situación es extrema, me están expulsando de la casa porque él rompió el contrato y a mi no me lo hacen porque no tengo ingresos en Francia", ha asegurado. Sandra se dirigió a la embajada española desde el principio, pero se acatan a lo que diga el juez.

Sandra ha hecho un llamamiento, además, para que algún experto en leyes internacionales pudiera darle una vuelta a la sentencia y encontrara una forma de que ella se pueda ir de Francia sin la autorización de su exmarido, que no tiene ni la custodia ni la patria potestad de sus hijos.