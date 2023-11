Salvador Herraiz lleva 20 años acompañando a Nadiuska y es el único que habla con ella: "Está en paz"

Salvador Herraiz fue la persona a la que Nadiuska acudió cuando, en el año 2002, apareció en Alcolea, cuyo pueblo se volcó con ella. El médico que se dio cuenta de que algo no iba bien avisó a Salvador, que la llevó a Madrid.

Sin embargo, cuando ya no tenía nada, ella le escribió para que le ayudase. Hoy Salvador nos ha visitado en plató, y ha dejado claro que ella no sabe que ha venido a televisión.

"Ella está en paz, no me gustaría tentar a la suerte", ha asegurado, y ha explicado que no quiere que el saber que se ha hecho este documental puede afectarle.

Eso sí, sin caer en el morbo y siempre remando a favor de Nadiuska, ha dicho Valeria Vegas, la directora y guionista. "Me gustaría que se la reconociera", ha asegurado, pues, cuando ella hacía grandes éxitos, mucha gente comía gracias a su trabajo.

Sin embargo, la industria no estuvo para ella cuando lo necesitó.