En la ruina después de que le roben los 165.000 euros que tenía para la jubilación: "Mi situación es crítica"

Abelardo vendió su vivienda para guardar el dinero para su jubilación y cuando se fue de vacaciones tenía más de 165.000 euros en su cuenta. Sin embargo, mientras disfrutaba con su familia del viaje, no sabía que estaba quedándose en la ruina.

Fue cuando llegó a Ciudad Real que recibió una llamada del banco y le pidieron explicaciones, pues su cuenta estaba en números rojos.

En ese momento, Abelardo revisó los movimientos bancarios y vio que alguien había utilizado su tarjeta para realizar compras valoradas en cifras muy elevadas.

Todo ocurrió durante los días que estuvo de vacaciones: su dinero fue bajando poco a poco hasta dejarlo en la ruina, con un descubierto de casi 6 mil euros.

"No puedo entender lo que ha pasado, me han dejado arruinado"

Abelardo ya ha denunciado lo ocurrido, pero no entiende cómo el banco ha autorizado todos esos movimientos sin su consentimiento. Ahora ha perdido todo el dinero de su jubilación y no le dan una solución.

Lleva 50 días esperando una respuesta y colocándose a diario en la puerta de la sucursal con un cartel. Y es que no solo se ha quedado sin el dinero, sino que además le han embargado el coche, no puede pagar el alquiler y le han notificado que deberá abandonar su vivienda.

Cuando recibió la llamada del banco, Abelardo no se lo creía y pensaba que se habían equivocado. Ahora está viviendo de lo que le ayudan sus hermanos, pero no puede estar así eternamente, y se va a ver obligado a dejar su casa y a que su hijo deje los estudios, ya que no puede pagar la residencia.

Sin embargo, lo que más le duele es que desde el banco no han recibido contestación, a pesar de que le dijeron que en un mes tendrían más información. Además, no le dicen en qué punto está su caso.

"Mi situación es crítica", ha asegurado Abelardo, que ha dejado claro que esto le puede pasar a cualquiera.