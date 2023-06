Rosario aún vive con miedo de ser asesinada por su familia: "Todavía tengo moratones por el intento de atropello del otro día"

Rosario sigue temiendo por su vida. Esta vez ha sido su cuñada quien ha intentado atropellarla mientras cruzaba un paso de peatones con su hijo. Lejos de quedarse ahí, su padre, que iba en el asiento de copiloto, le pegó con una barra de hierro.

A pesar de haber denunciado su situación y de que su hermano tenga una orden de alejamiento contra ella, él sigue viviendo en el pueblo y por tanto Rosario sigue viviendo con miedo.

Una orden que no ha hecho que su vida se normalice, por eso ha venido al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para volver a pedir auxilio. "Todavía tengo moratones por el intento de atropello del otro día", ha dicho.

Su cuñada tiene ya una orden de alejamiento de 50 metros contra ella y su hijo, pero sigue viviendo con miedo porque es muy poca distancia, ha asegurado.

Rosario asegura que su familia van en contra de ella porque ella fue quien destapó la falsificación de su firma de una parte de la herencia de su madre. "Empiezo a ver que el dinero que me tocaría a mí empieza a desaparecer", ha dicho, una cantidad que asciende al millón de euros.

Ella intentó solucionarlo con él, pero desde entonces solo recibe amenazas.

Hablamos con el padre de Rosario

Pepa Romero ha localizado al padre de Rosario en Torredelcampo (Jaén) y ha podido hablar con él. Ha asegurado que a su hija se le ha ido la cabeza. "Yo no la he amenazado ni quiero hacerle daño, lo que quiero es que ella no me haga daño", ha dicho.

En cuanto a su nieto, ha afirmado que no quiere que le pase nada a él. "¿Cómo le voy a hacer yo nada si le compro yo los juguetes?", ha dejado claro.

Él, sin embargo, no quiere hablar con su hija. "Para mí es como si estuviera muerta", ha dejado zanjado.

Al escuchar sus palabras, Rosario ha confesado que cree que su padre está coaccionado y amenazado por su hermano y su cuñada. "Si lo que dijera es verdad no habría intentado hacer daño a su nieto", ha dicho.

Ella, al contrario que él, sí ve posible una reconciliación.

Así conocimos a Rosario

A Rosario la conocimos hace unos meses cuando saltó la noticia de que un joven había matado a su hermana embarazada y su hijo menor por asuntos de herencia. Rosario, la prima de la asesinada y el asesino, denunció que ella se encontraba en una situación similar.

Vivía bajo las amenazas de su hermano y tras hablar con el programa consiguió la orden de alejamiento de 1,5 kilómetros.