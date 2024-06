Rosario y Belén, de hermanas inseparables a no hablar en 25 años por una herencia: "Lo pasado, pasado es"

Hace 25 años que Rosario no habla con su hermana Belén. Eran uña y carne, pero el reparto de la herencia tras la muerte de su madre las separó.

Rosario nació en Monasterio (Badajoz), donde era muy feliz junto a su hermano José, ya fallecido, y su hermana Belén. En momentos cruciales como su boda ella no le fallaba y eran el apoyo la una de la otra.

En aquella época, sin embargo, no podían inmortalizar los momentos. De ahí que solo quede una imagen de la última comida familiar que compartieron. Nunca habrían imaginado que el patrimonio de su madre las iba a separar de por vida.

Desde entonces han pasado 25 años y Rosario quiere volver a ver a su hermana Belén para reconciliarse y volver a sentir que fueron unas hermanas inseparables.

En Y ahora Sonsoles hemos recibido la visita de Rosario, que ha explicado que la muerte de su madre fue un punto de inflexión, y es que ella era quien se encargaba de cuidarla cuando estaba mala y sus hermanos solo iban a verla un rato.

A su fallecimiento, la madre les dejó la casa que tenía a los tres y además dejó un dinero para su entierro, sobró y Rosario lo repartió entre todos. "Ellos no querían vender la casa y yo lo estaba pagando todo", ha dicho.

Rosario decidió entonces vender su parte y desde entonces no sabe nada de sus hermanos. Él falleció sin tener contacto con su hermana, y con Belén no ha hablado desde entonces.

Ella piensa cada día en el motivo por el que dejaron de hablar, y aunque ha intentado localizar a su familia no lo ha conseguido. Rosario ha decidido mandarle un mensaje a su hermana. "Lo pasado, pasado es", ha dicho, además que considera que son mayores y en cualquier momento puede pasar algo y quiere que se reconcilien.

Hablamos con la familia de Rosario

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una de las sobrinas de Rosario, hija de Belén, que no cree que su madre quiera tener contacto porque, si no lo ha hecho ya, es porque no quiere.

"Si quiere hablar conmigo tiene mi número", ha dicho. Además, ha asegurado no saber lo que ocurrió entre su madre y su tía.