Rodrigo, un pequeño Michael Jackson de tan solo 11 años: "Mi madre me puso Thriller y me enamoré"

En Y ahora Sonsoles hemos recibido una visita de lo más especial... ¡Y con mucho ritmo! Se trata de Rodrigo, un pequeño de 11 años que con solo 4 se enamoró del rey del pop, Michael Jackson, y decidió que quería bailar como él.

Ahora es toda una estrella que ha demostrado en plató al ritmo de Billie Jean que poco a poco está alcanzando su sueño de moverse como el artista, y es que en plató ha conseguido incluso que a Pepa Romero se le pongan los pelos de punta.

Rodrigo empezó a imitar a Michael Jackson imitando vídeos que veía en YouTube y ahora es autodidacta. "Mi madre me puso un disco, me puso Thriller y me enamoré", ha dicho.

Uno de los pasos estrellas sin duda es el Moonwalk, e incluso nos ha enseñado a hacerlo. "Solo veo vídeo y ya lo sé hacer", ha afirmado.

A pesar de que ha sido su primera vez actuando en público... ¡Lo ha hecho de maravilla! No te lo pierdas en el vídeo.

En Y ahora Sonsoles también recibimos la visita de Margarita Merino, conocida como la Lina Morgan de Valladolid.