Rocío vive en un trastero de 4 metros cuadrados porque su casa está okupada: "Estoy desesperada"

Rocío se ha visto obligada a vivir en un trastero en Rota (Cádiz) debido a que su piso está siendo okupado por una familia y ella se ha quedado en la calle.

Vive entre cajas en el suelo y también encima de ellas, con el riesgo de que todo se caiga. En el suelo, una colchoneta con dos cojines y un peluche, y la mesita es una bandeja de plástico donde apenas cabe un vaso de agua y un poco de fruta.

En el suelo, unas pocas baldosas quedan libres para poder dejar sus zapatillas. Es la estampa a la que se enfrenta Rocío, de 60 años, día tras día: sin trabajo estable y viviendo de la caridad de sus amigos.

En marzo de 2021, Rocío decidió alquilar su piso por un año e irse a vivir con su pareja, pero cuando la relación se rompió los inquilinos se negaron a abandonar la casa.

La deuda asciende ya a alrededor de 15.000 euros y los okupas nunca le cogen el teléfono y le han bloqueado. Rocío está desesperada porque, además, tienen el edificio completamente destrozado y acumulan todo tipo de chatarra.

Aunque ya ha puesto la denuncia, espera una solución para dejar de vivir en 4 metros cuadrados cuanto antes. "Que me la devuelvan por favor, que no tengo otra", ha dicho.

Sus okupas han asegurado que están en situación vulnerable, pero ella también porque no tiene ingresos y al no poder empadronarse tampoco puede optar a las ayudas. Está desesperada y pide que alguien la escuche.

Servicios sociales, ha dicho, no está haciendo su trabajo porque no le está ofreciendo un lugar a sus inquilinos, que okupan su casa desde hace 3 años. Ella hace una semana que se ha visto obligada a dormir en el trastero y a veces se queda en casa de una amiga.

Y es que hay 3 menores que viven en la casa de Rocío y por ese motivo no lanzan la orden de desalojo. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los okupas, que han asegurado que Rocío es "una sinvergüenza" y que no se va porque no tiene a dónde ir con los niños.

Rocío ha contado que solo le pagaron dos meses y después le bloquearon, y cuando ella le insistió en que pagaran dijeron que la iban a denunciar por acoso.