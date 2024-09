Rocío, incapaz de mirarse al espejo tras una negligencia médica que le destrozó el pecho

Roció decidió hacerse un aumento de pecho en 2018, pero lo que parecía una operación sencilla, terminó en una gran negligencia médica. Se gastó 4.500 euros y, cuando volvió a su casa, comenzó la pesadilla.

La operación le generó una reacción alérgica y tuvieron que extraerle el implante de manera precipitada. Cuando parecía que su sufrimiento terminaría, la mama se infectó y se extendió hacia las costillas. "Me salía pus del pecho y el médico me decía que era normal", nos ha contado Rocío, "no me sentí respaldada".

Seis años después, el médico ha sido condenado a pagar 39.745 euros, pero a día de hoy sigue ejerciendo. Hoy, Rocío pide justicia, ya que es incapaz de reconocerse en un espejo.

En Y ahora Sonsoles hemos conocido otros casos de negligencias médicas, como el que denunció Geysel, la madre de un joven que murió a causa de un golpe en el codo.