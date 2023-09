La reivindicación de José Mercé tras la muerte de María Jiménez: "¿Por qué no hablan así del artista cuando están vivos?"

José Mercé era un gran amigo de María Jiménez, y han compartido juntos muchos momentos de trabajo. Ambos, además, han pasado por circunstancias similares porque los dos sufrieron la pérdida de un hijo.

Un dolor que, según ha explicado el cantante, te acompaña de por vida. Ha explicado que aunque la vida sigue y se pueden tener más hijos permaneces marcado para siempre. "Tu forma de cantar y de sentir cambia para siempre", ha asegurado.

Por otra parte, el cantaor ha querido reivindicar que no se hablara de ella en vida como se está hablando ahora. "¿Por qué no hablan del artista cuando están vivos?", ha preguntado. Algo que el artista no comprende.

Valeria Vegas ha puntualizado que a partir de ahora hay que darle cariño a artistas como Concha Velasco, Julieta Serrano, Gema Cuervo, Esperanza Roy y muchas más que siguen vivas, son grandes de nuestro país y todavía se les puede homenajear.

Y es que, además, tanto María del Monte como Valeria Vegas han comentado en el programa que la artista sufrió una gran injusticia por parte de la industria musical.

¿Se siente querido José Mercé?

Esta reivindicación de José Mercé ha llevado a Sonsoles Ónega a preguntar al artista si se siente querido. Él ha dejado claro que en la calle siente mucho cariño, pero no cree que esté reconocido como debería.

Además, ha asegurado que no cree que todavía haya una voz flamenca con un quejido como el suyo.