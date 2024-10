El reencuentro de Tina y Mercedes, dos hermanas no reconocidas: "Nuestro padre no nos dijo que teníamos más hermanos"

Cristina ha crecido con su madre y su abuela. El día que quiso saber más sobre su padre, comenzó una búsqueda para conocer sus raíces que hoy llega a su fin.

Pese a que localizó a su padre, este nunca la reconoció como hija, por lo que recurrió a una página que genera árboles genealógicos para encontrar al resto de su familia. Allí apareció Mercedes, una joven con quien todos los datos coincidía: era su hermana.

"Fue fruto de la casualidad", ha asegurado. Cristina se lo creyó desde el principio y empezó a perseguir un reencuentro, al igual que hizo con su padre, aunque advierte que él no tuvo interés en conocerla.

Ambas se llevan 24 años de diferencia y son fruto de relaciones extramatrimoniales de su padre. Aunque las pruebas de ADN confirman la relación de ambas con él, las dos hermanas comparten el mismo abandono.

En Y ahora Sonsoles hemos podido vivir el reencuentro de Cristina y Mercedes, quienes, aunque no han conseguido tener relación con su padre, han ganado una hermana.

"Siempre he querido que mi padre nos reconozca, pero, tras su comportamiento mezquino, ya no me parece importante", ha señalado Mercedes. ¡No te pierdas su reencuentro en el video!