El pueblo de Arona (Tenerife), en pie de guerra contra un vecino por dejarles sin fiestas: "Un canalla total"

El pueblo de Arona (Tenerife) se ha declarado en guerra contra uno de sus vecinos, al que han acusado de arruinar sus fiestas y estafarles miles de euros. Hoy era un día importante para esta localidad pues se celebraban las fiestas de Santa Isabel.

Este año, sin embargo, esta tradición de hace décadas se ha truncado. El artista se ha desvinculado de la celebración y ha decidido no actuar, por lo que se han quedado sin nada. El motivo, según los vecinos, es una persona que se presentó como presidente de la Comisión de Fiestas.

Según cuentan, pidió a los feriantes el dinero por adelantado bajo la amenaza de dejarlos sin puestos en la feria. Los cheques que les hacía eran con concepto 'donativo de suelo' por 4.000 euros o decoración y tabaco por 3.000.

En total reunió 60.000 euros que han desaparecido, lo que ha disparado un conflicto que incluso ha llegado a las manos. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los vecinos, molestos porque sobre todo se ha jugado con la ilusión de los niños.

"Nosotros colaboramos con él, dimos la cara ante los vecinos y ahora nos da vergüenza", ha dicho una de las vecinas, que ha dejado claro que además creyeron en él y se ha portado como un "canalla".

Santiago, otro de los afectados, ha contando que las pérdidas podrían llegar hasta los 80.000 euros incluso.

Hablamos con el vecino acusado de estafa

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Zacarías, el vecino acusado de estafa, ha dicho que él quería hacer buenas fiestas y que "le han jodido". Además, ha asegurado que le tienen amenazado y que el dinero está invertido en las fiestas, algo que tiene su abogado, según ha contado.

También ha dejado claro que quedó en libertad porque pudo demostrarlo todo en el juicio.

El Ayuntamiento ha contado que Zacarías no es miembro de la comisión y que no hay ningún poder que le haga ostentar la posesión. "Nosotros no intervenimos, los únicos responsables legales ante la administración son ellos", ha asegurado.