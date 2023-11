Lo cuenta Beatriz Cortázar

Los próximos pasos de Genoveva Casanova pasan por México tras el escándalo con el príncipe de Dinamarca

Beatriz Cortázar ha explicado que, tras la polémica, todavía no está preparada para volver a España ya que es muy reconocible, además de que por su salud no es bueno ni que esté conectada, por lo que no responde al teléfono.