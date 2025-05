El primo de Manolo 'el del Bombo', conmocionado tras su fallecimiento: "Lo peor es no habernos podido despedir"

Ayer, Manolo 'el del Bombo' fallecía a sus 76 años. Tras varios días de ingreso por problemas respiratorios y arrastrando un cáncer, el símbolo de la afición de la Selección Española se marchaba.

El mundo del fútbol y todo aquel que le conocía se han mostrado especialmente afectados por su muerte. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Vicente, el primo de Manolo 'el del Bombo' y Belén, su sobrina.

"Me dolió mucho la noticia", nos cuenta Vicente, "el mayor pesar es no habernos podido despedir de él". Ellos ni siquiera sabían que estaba ingresado, por lo que no se creían que había fallecido: "Me quedé paralizado".

Hoy, el fútbol y su afición llora la pérdida de Manolo el del Bombo, a quien le bastó un tambor para hacer feliz a millones de personas. ¡Todos los detalles, en el video de arriba!