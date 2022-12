El presunto estafador del viaje a Nueva York asume los hechos, pero asegura no tener cargo de conciencia

Un grupo de unos 40 vecinos de San Roque, en Cádiz, ha sido víctima de una estafa. Habían planeado un viaje a Nueva York que nunca se llegó a realizar, y aunque ya antes de que llegara el día hubo señales de que algo no iba bien, no se preocuparon mucho más.

Se enteraron apenas unos días antes de viajar, cuando fueron a la reunión y nadie se presento. Han perdido 2 mil euros, aunque algunas familias han llegado a perder 8 mil. Entre los afectados se encuentra también el alcalde del pueblo, aunque también hay mujeres o niños que viajaban por primera vez.

El presunto estafador, sin embargo, ha decidido dar la cara y ha asegurado que es consciente de todo el daño que ha hecho y que quiere devolver el dinero. "Tendré que responder ante el juez y en mi ánimo está hacer la devolución en el tiempo y plazo que pueda", ha dicho.

Eso sí, a pesar de haberlo reconocido, asegura que su conciencia está tranquila. "No tengo el dinero y puedo demostrar dónde fue, yo no me he quedado con nada", afirma.

¿Qué cuentan los vecinos?

Rafa del Pozo, uno de los afectados, ha hablado en directo en 'Y ahora Sonsoles' y ha asegurado que se quedaron con cara de tontos y han descubierto que no era la primera vez que ocurría. "Este señor ahora está un poco a la defensiva", ha asegurado.

El presunto estafador les pidió retrasar el viaje un día, y todos estaban de acuerdo en hacerlo. Sin embargo, el día que iban a salir convoca al alcalde de San Roque para contarle que no habría viaje.