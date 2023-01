¡Vaya poses! Miguel Ángel Silvestre, la escultura natural mejor esculpida de nuestro país

“Esa figura está pa’ una escultura” lo canta Aitana, pero todos lo pensamos cada vez que vemos a Miguel Ángel Silvestre, ya sea en televisión, por la calle o en sus redes sociales.

Ahí es donde nos ha mostrado cómo ha sido uno de sus días. Podemos apreciar cómo entrena, se viste, la prensa italiana que le recibe a las puertas, saludo de sus seguidores, etc. ¡Un no parar!

Tiene una agenda muy apretada, pero siempre consigue pasar por el gimnasio. No nos vamos a engañar, esos músculos no se trabajan solos. No es tarea fácil ser uno de los hombres más guapos, elegantes, sexys y canallas de nuestro país.

Miguel Ángel Silvestre lo sabe, lo tiene claro y, además, le encanta. Por eso, en más de una ocasión podemos apreciar sus duros entrenamientos gracias a sus redes sociales.

¡Estaremos muy atentos por si vuelve a sorprendernos!