Los petardos pueden ser tu peor enemigo si no adoptas las medidas de seguridad idóneas

En la vida siempre hay un buen motivo para comenzar una celebración. Ya sea por Navidad, un cumpleaños, un ascenso, etc. Y es en estas celebraciones cuando muchas personas utilizan petardos para hacer notar su alegría.

Aunque nos pueda llegar a gustar el ruido, las luces o el efecto que producen, hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlos si no queremos que nos ocurra lo mismo que a un señor de Vigo, que se ha quedado sin varios dedos al explotarle un petardo en la mano.

Si eres de las personas que va a tirar algún petardo estas navidades, en ‘Y ahora Sonsoles’ tenemos los consejos fundamentales para evitar accidentes.

El primero de ellos es no fumar en las proximidades de este tipo de productos, además de mantener los productos en su envase hasta su uso y nunca apuntar con ellos hacia personas, animales, edificios o materiales que se pueden inflamar con facilidad.

También hay que tener en cuenta que cuando se encienden, es mejor no aguantarlos con la mano y que, si encuentra algún tipo de deformación o parece que están dañados, lo mejor es no encenderlos ni interactuar con ellos.

Y si por alguna razón te has quemado por mala suerte o porque no has mantenido las medidas de prevención idóneas, lo ideal es que eches rápidamente agua fría sobre la zona quemada y no añadas ningún producto o pomada. Y, por supuesto, es fundamental acudir al centro de salud más cercano.