Pescado, la clave de la dieta mediterránea: ¿cómo comer productos buenos y asequibles?

El pescado, según nos ha contado Nutrimán, es la clave de la dieta mediterránea. "Hay que comer pescado azul y blanco", ha asegurado, recordando que contiene propiedades beneficiosas como Omega 3, que favorece la salud cardiovascular y cerebral.

Sin embargo, el precio del pescado sube cada vez más. Por eso, Luis Alberto Zamora ha recomendado que se compre pescado de piscifactoría, que es más barato y, aunque no sea igual de que el salvaje en cuanto a calidad, si se cocina bien puede ser una gran fuente de propiedades. También ha señalado los beneficios de las conservas al natural y los congelados si se integran en una dieta equilibrada.

A la hora de cocinar el pescado, es importante no destrozarlo, ya que es fácil que se deshaga. Nutrimán ha dado algunos trucos para evitarlo, como no quitarle la piel, sino cocinarlo por el otro lado hasta que se despegue por sí sola. Además, Nutrimán ha advertido que no hay que sobrecocinarlo y, para ello, ha dado una regla de oro: por cada 2,5 centímetros de grosor, cocinar cada lado durante 5 minutos.

Por último, el colaborador ha dado la clave para evitar lo que para muchos es el motivo por el que no comen pescado: el olor. Si lo que quieres es que la casa no huela cuando cocinas, Nutrimán te invita a probar la técnica del papillote, metiendo el pescado en un papel antes de ponerlo al horno. ¡No hay excusa para no comerlo!