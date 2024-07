Paula padece una enfermedad por la que se arranca los pelos por placer: "No conozco mi cara con cejas"

Paula sufre tricotilomanía, una enfermedad que solo padece el 1% de la población mundial y que hace que se arranque los pelos de manera inconsciente y por placer.

Esta joven dice necesitar arrancarse las cejas para poder vivir en paz, pues es su manera de descargar los nervios. A veces lo hace sin darse cuenta, pero en otras es consciente y asegura sentir liberación y tranquilidad.

Ha probado de todo: se pone crema para intentar no tocarse, ponerse guantes de látex durante 24 horas, pero no hay manera. Tanto es así, que ya no se reconoce con cejas.

Paula ha visitado el plató del programa y nos ha contado que ahora tiene más pelo porque es verano y no hay estrés, pero en época de exámenes, por ejemplo, se queda sin cejas. "Empecé con 12 o 13 años", ha dicho.

Sus padres, ha dicho, no entienden la manía e intentan que su hija se deje las cejas, pero ella no puede evitarlo. Además, lleva tantos años sin cejas que no se ve con ellas.

En Y ahora Sonsoles conocimos el caso de Alba Parejo, una joven de 23 años que padece la enfermedad de los mil lunares. ¡No te pierdas su historia!