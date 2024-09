Una pareja con más de 30 años de diferencia responde a José Coronado: "Tendría que ser normal amarse más allá de la edad"

José Coronado tiene 67 años y su novia actual, casi 30 menos. Pese a la diferencia de edad, el actor ha criticado a aquellos que buscan parejas mucho más jóvenes que ellos, sin reparar en su caso.

José Manuel, de 67 años y Silvia, de 34, han querido responder al actor. Ambos se enamoraron sin importar la edad e, incluso, José Manuel tiene hijos mayores que su novia Silvia. "Me siento amiga de sus hijos y sus nietos", ha señalado su novia"

"Nosotros no lo buscamos", ha asegurado Silvia. Ambos han contado cómo se enamoraron de manera inesperada, pero no han podido oponerse al amor porque, según ellos, no tiene edad.

Según el INE, de las 11 millones de parejas censadas en 2023, en el 88 % de los casos el hombre es mayor, mientras que las mujeres superan en edad al hombre en tan solo un 12 %. Madonna, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio son solo algunos de los famosos que han presumido de parejas jóvenes. ¿Por qué ocurre?