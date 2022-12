Paloma Cuevas prepara la Navidad al son de Luis Miguel… ¿Estará confirmando los rumores?

A la casa de Paloma Cuevas ya ha llegado la Navidad. Por supuesto, en su casa no falta de nada. Hemos podido ver su decoración en redes sociales: flores naturales, iniciales bordadas en las servilletas… ¡Todos los detalles están pensados!

Lo más curioso es que lo ha hecho al son de uno de los grandes: Luis Miguel y su “Blanca Navidad”. Algo que llama mucho la atención, sobre todo después de los rumores acerca de su posible relación.

¿Podríamos interpretar este gesto como un guiño a su ‘persona especial’? Aunque este no ha sido el único… La diseñadora ha aprovechado también para mandar una indirecta a su marido, que está viviendo la Navidad de una manera muy diferente, concretamente en el campo.

El torero Enrique Ponce ha reaparecido después de un tiempo alejado del foco mediático. Ha asegurado que no sabe si se retirará o no. “En estos momentos no pienso lo que va a ocurrir, no sé qué pasará”, ha dicho.