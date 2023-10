¿Quién es el padre Roberto, el nuevo sacerdote detenido por presuntamente acosar a su pareja en Málaga?

Apenas unas semanas después de conocer al cura Francisco, detenido en Vélez-Málaga por agredirsexualmente, presuntamente, a mujeres a las que sedaba, hemos sabido un caso similar, también en la provincia malagueña.

El párroco Roberto ha sido detenido por supuestamente acosar a una mujer cuando estaba persiguiéndola para provocar un accidente.

La misma víctima ha hablado en exclusiva y ha dicho que desde un primer momento él se portó muy bien con ella y que incluso se fueron a vivir juntos, pero pronto empezaron las actitudes posesivas.

¿Quién es el nuevo cura agresor?

El cura que presuntamente acusaba a su pareja trabajaba desde hacía algo más de un año en la iglesia de Canillas de Aceituno (Málaga) a la que hemos accedido en exclusiva.

Remedios Negrete es una de las vecinas que tiene las llaves de la parroquia y una de las que más contacto han tenido con el sacerdote. Ella nos ha contado cómo era él desde que llegó a la localidad.

Desde un primer momento, ha contado, pidió que se le llamara don Roberto y que hace más de un año desaparecieron unos candelabros de la parroquia, motivo por el que tuvieron problemas.

Además, los vecinos no están muy de acuerdo con las decisiones del sacerdote, pues quitó la misa de los viernes y solo daba los domingos. "Ya no lo veías más en el pueblo", ha asegurado Remedios.

Ha asegurado, por otra parte, que nadie quiere que el párroco vuelva a dar misa.

Otros vecinos de Canillas de Aceituno han asegurado que iba mucho a lo suyo y que no tenía relación con la gente. Además, han asegurado que en la parroquia había mucho movimiento de gente y que acogía a muchas personas en su casa, sobre todo mujeres han dicho.

Era conocido, además, por participar en todos los actos religiosos y los que no lo eran. "No había fiesta en el pueblo en que no estuviera", ha dicho la panadera.

Actualmente era párroco en tres municipios de la provincia: Canillas de Aceituno, Sedella y Salares, aunque también asistía a fiestas patronales como las de Almáchar.

La última imagen que hay de él es de hace 15 días en la celebración de San Mateo.