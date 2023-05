No le pagaba el alquiler y la acosaba sexualmente: "Me mandaba mensajes con contenido muy obsceno"

María Teresa alquiló su piso de Vigo en 2013 a un hombre que era muy problemático, por lo que, cuando acabó el contrato, decidió no renovarlo. Él, lejos de irse de la vivienda, decidió quedarse sin pagar, es decir, como okupa.

Ahora, 1 año después de luchar por su casa, ha conseguido que le desahucien, pero el estado de la vivienda no es para nada el que tenía cuando entró a vivir. Se lo ha dejado todo completamente destrozado.

Un caso similar al que ya vimos en 'Y ahora Sonsoles', en el que los okupas estaban vendiendo los muebles del piso en el que vivían.

Toneladas de basura, muebles rotos, azulejos reventados, además del olor insoportable que hay en la vivienda y la porquería acumulada por todos lados.

Tampoco le han pagado los meses de alquiler que le debían.

Además de denunciar los desperfectos, María Teresa asegura que el okupa la acosaba por teléfono. "Le ofrecí dinero además de perdonarle el alquiler, pero me dijo que si no accedía a sus pretensiones no accedería a las mías", ha dicho.

Y es que el okupa le mandaba vídeos porno, quería acostarse con ella y, si no lo hacía, tendría que aguantarle.

Ella no era la única que lo sufría, sino otras mujeres. "No es justo que siga en la calle y se le pague todo", ha dicho.

