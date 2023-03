Obligado a recurrir a la sanidad privada tras 15 meses en lista de espera: "He perdido mucha calidad de vida"

Manuel Rodríguez estaba cansado de una espera que ya se le hacía interminable. Es paciente del hospital de Jaén y sufre una enfermedad en la próstata que le impide orinar, por lo que lleva una sonda que tiene que renovar cada dos meses.

A pesar de que le aseguraron que en un plazo de cuatro meses le operarían, ha estado 1 año y dos meses esperando, y ya no puede más.

Finalmente, Manuel ha tenido que recurrir a la sanidad privada para hacerse esta operación ya que no podía soportar más la situación.

Siete mil euros le ha costado una intervención que le iba a hacer la sanidad pública, pero que no pudo realizarse, según el hospital, por falta de quirófanos. "Al final he tenido que pagarlo de mi bolsillo, y me esperan más desembolsos", ha dicho.

La enfermedad se la diagnosticaron y él confió en la seguridad social y aceptó todo lo que dijeron que tenía que hacer. Esto les está afectando no solo por el dinero y lo que supone haber pagado impuestos durante toda la vida, sino que su calidad de vida ha empeorado en el año que estuvo esperando. "Nos dicen que no hay quirófano ni anestesistas y que no saben cuándo lo van a operar", ha asegurado.

Última hora

'Y ahora Sonsoles' se ha puesto en contacto con el Servicio Andaluz de Salud y confirman que están desbordados y que tienen preferencia los casos de cáncer y de urgencias. Además, están planteándose abrir los quirófanos los sábados para seguir operando.