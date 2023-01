La familia de la mujer presuntamente asesinada en Valladolid junto a su hija: "Él era un embaucador"

El detenido por haber asesinado presuntamente a Paloma en Valladolid, y a su hija de 8 años, declarará mañana ante el juez. La pareja llevaba más de un año y medio conviviendo. Sin embargo, todo no era tan idílico como parecía, según cuenta la familia de la víctima.

En 2017, el presunto asesino fue denunciado por su exmujer por malos tratos, pero ella no quiso declarar y quedó absuelto. Algo que Paloma no sabía.

Según las investigaciones, la expareja de la víctima perpetró el crimen de su mujer y la hija de ella por la noche y enseguida advirtió de lo que había hecho. Entonces la policía acudió al domicilio y encontró los dos cadáveres y, junto a ellos, a David, el presunto asesino, con cortes en su cuerpo.

Piden la pena máxima para el presunto agresor: la cadena perpetua revisable.

Borja Alcalde, cuñado de la víctima, asegura que ellos no sabían que tenía antecedentes, lo único que habían escuchado comentarios no muy buenos de gente que los conocía. "Sus actitudes y comportamientos fueron muy cuestionadas constantemente", ha dicho. En la familia no lo veían con buenos ojos.

Además, ha contado que Paloma era una mujer muy buena y siempre dispuesta a ayudar a todos. "Él era un embaucador profesional", ha asegurado. Cree que fue mucha mala suerte para ella encontrarse con un hombre como él.

A pesar de que no les encajaba, Borja ha afirmado que ellos lo recibieron con los brazos abiertos en todas las reuniones familiares. "Nos lo ha pagado con esta cobardía", ha asegurado.