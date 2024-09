Una mujer de 71 años, abrasada con agua caliente en la residencia: "Nos daba miedo denunciar por si la maltrataban"

A sus 71 años, Gregoria sufrió unas quemaduras tan graves que terminó con la piel abrasada de cintura para abajo. Pasó 9 días con las piernas en carne viva y la residencia aseguraba que no sabía cómo había ocurrido y que podría ser a causa del sol. "Ella siempre va con pantalón largo", ha asegurado su hija Ana Belén.

Cuando la residencia alertó a su hija, esta corrió al hospital, incapaz de entender por qué no la había llevado el personal. Gregoria llevaba días abrasada y, aunque a su hija le dijeron que solo era una ampolla, el médico le diagnosticó una quemadura cutánea en grado II a causa, presuntamente, de agua caliente: "Estaba achicharrada".

La residencia abandonó por completo a Gregoria, no solo causándole heridas graves, sino eligiendo no llevarla a urgencias. A raíz de ello, su hija cree que no era la única anciana que había sufrido este tipo de quemaduras y decidió denunciar.

"Es un caso muy aislado", ha advertido Javier Martín, el director del centro, que admite que no sabe cómo ha podido pasar. "Me parece vergonzoso", ha afirmado Ana Belén.

La mujer sufre Alzheimer y necesita cuidados constantes, por lo que están dispuestos a asumir la batalla legal. Con su lucha, esperan poder evitar el abandono de las personas mayores en las residencias, que, desgraciadamente, ocurre muy a menudo, como en el caso de la plaga de hormigas en un centro de Barcelona.