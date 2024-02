El motivo de la ruptura de Jacobo Ostos y Mery: "Me propuso tener relaciones conmigo y otras mujeres a la vez"

La relación de Mery Jim y Jacobo Ostos ha acabado después de cinco meses de noviazgo y, después de haber hablado en exclusiva con una de las protagonistas de la ruptura, ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' para contarnos los motivos de la separación.

A pesar de los planes de boda, Mery ha decidido romper su relación y ha llegado muy emocionada al plató de 'Y ahora Sonsoles'. "Un día estoy bien y otro estoy mal", ha dicho.

Mery ha contado en exclusiva qué fue lo que le enamoró de Jacobo, y es que le trataba muy bien, ha asegurado. Se iban a casar e incluso tenía el anillo de compromiso, aunque nunca se lo había dado oficialmente, ha afirmado.

"Al principio no había mucho sentimiento pero después sí"

Un anillo que tenía un símbolo de infinito, algo que tenía mucha importancia para el hijo del diestro. Tras la ruptura, Jaime Ostos Jr. se ha puesto en contacto con ella para mostrarle su apoyo.

La relación empezó a torcerse cuando a la semana Jacobo Ostos le dijo que no podía tener una relación cerrada. Él quería tener relaciones también con otras mujeres a la vez que con ella, siempre que Mery estuviera de acuerdo. Ella aceptó pero cinco meses después "le pesaba".

Eso sí, Mery ha dejado claro que nunca se ha divertido del todo con esta situación, aunque sí había momentos en los que se lo pasaba bien.

"Al principio no había mucho sentimiento pero después sí", ha asegurado, por lo que no pudo aguantar verlo con otras chicas y decidió dejarlo.

Ella ha asegurado haber dejado de lado sus pensamientos por intentar estar a su lado, puesto que ella no quería una relación abierta, pero él no quiere cambiar su forma de vida, ha explicado. "Yo lo he intentado, él no", ha dicho.

La versión de Jacobo Ostos tras su ruptura

Beatriz Cortázar ha hablado con Jacobo Ostos, que ha asegurado seguir enamorado de Mery y que piensa que ella es el amor de su vida.

"Solo me ha dicho cosas bonitas de ti, pero también ha hecho lo que me parece un ejercicio de honestidad", ha dicho la periodista, pues Jacobo Ostos fue sincero con ella en cualquier momento cuando le dijo a la semana de conocerse que quería tener una relación abierta.

Ella, sin embargo, cree que tendría que habérselo dicho antes de que ella dejara su vida, se mudara con él y comenzara una relación.