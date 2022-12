El momento en que Esther Doña dio su primera entrevista tras su ruptura con el juez Pedraz

El año 2022 nos ha dejado momentos muy importantes en 'Y ahora Sonsoles', y uno de ellos ha sido la entrevista en primicia a Esther Doña. La modelo malagueña tenía una relación con el juez Pedraz, pero todo acabó con un simple mensaje de WhastApp del magistrado a la joven.

En esta entrevista, Esther Doña se pronunció por primera vez acerca de lo que ocurrió en el mes de agosto. El día 24, la pareja anunciaba que se casarían en el año 2023, pero dos días después saltaba la noticia de la separación.

Durante la entrevista, la malagueña confesó haber abierto los ojos. "Hubiera sido absurdo ese matrimonio", dejó claro. Además, se dio cuenta de que eran completamente incompatibles. Sin embargo, la separación no fue nada fácil para ella.

"He visto que éramos totalmente incompatibles"

Aunque no le guarda rencor, cree que él ha sido quien más beneficiado ha salido de su relación. "Ahora le invitan muchísimo más", dijo. Y no solo eso, sino que, tras la ruptura, él no renuncia a esa imagen pública que ella le otorgó.

En la charla con la empresaria también se habló sobre Carlos Falcó, padre de Tamara Falcó y su expareja que falleció en el 2020 a causa del coronavirus. Su historia comenzó en 2016 y se casaron un año después. Esther Doña declaró que todavía está enamorada de él. "Ha sido y sigue siendo la historia de amor más importante de mi vida", confesó.

Además, en la entrevista pudimos ver en exclusiva imágenes de la joven con quien fue su marido. "¿Sabes lo que es despertar cada día con una persona que es tan feliz con todo?", dijo, emocionada.

Al acabar, Esther Doña aseguró haberse quedado muy tranquila al haber podido dar su versión de lo que ocurrió, y se quedó mucho más contenta después de haberse convertido en colaboradora del programa. ¡Fue un momentazo!