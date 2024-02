Mirta Miller fue el último amor de Alfonso de Borbón: "Me afectó la forma en que me lo quitaron"

Cuando se cumplen 35 años del fallecimiento de Alfonso de Borbón, hemos hablado en exclusiva con Mirta Miller, la musa del destape y último amor del duque de Cádiz.

En esta primera parte de la entrevista, hemos hablado con ella del momento en el que Carmen Martínez-Bordiú se enamoró del anticuario Jean-Marie Rossi y se separó del duque que, loco de celos, se consoló en los brazos de esta actriz argentina.

Mirta Miller todavía no ha podido olvidar a Alfonso de Borbón. "Me afectó la forma en que me lo quitaron", ha dejado claro. Se conocieron a finales de los 70 cuando Alfonso aún estaba con Carmen Martínez-Bordiú y empezaron a salir cuando se separaron.

Fue él quien tomó la iniciativa, ha asegurado la actriz, y su relación comenzó de manera clandestina cuando ella era una de las mejores actrices del destape y él el duque de Cádiz. "Era un hombre complicado en el sentido de que nos iban a seguir", ha explicado.

A ella no le interesaba que se conociera la relación, y a él tampoco por sus hijos. En aquel momento, Alfonso estaba muy unido a su madre y Mirta la conoció muy pronto, pero ella nunca supo si aceptó la relación. "Era problema de ella, no mío", ha confesado. Y aunque al duque le asignaron otras parejas, ella mantiene que fue la verdadera hasta el final.

Junto a ella, Alfonso de Borbón vivió la muerte de su hijo. "Lloró mucho, fue trágico", ha asegurado, además de que era buen padre y no tuvo suerte.

Eso sí, a pesar de la relación, Alfonso y Mirta nunca vivieron juntos ni se casaron. "Era una persona muy natural y sincera", ha asegurado.

Y es que su relación con Carmen Martínez-Bordiú después del fallecimiento de su hijo mayor durante un accidente de tráfico fue muy complicada pues, tras este suceso, ella quiso quitarle la custodia del otro hijo que tenían juntos.