Milagros, la mujer que ha emocionado a España con su sonrisa a pesar de estar sola y arruinada a los 87 años

En 'Y ahora Sonsoles' hemos contado la historia de Milagros, una mujer que a sus 87 años está sola y arruinada después de que su cuidadora le haya robado los 30.000 euros que tenía ahorrados después de toda una vida trabajando en el campo.

Su relato, que ha hecho que las redes se levanten, indignadas por la situación en la que se encuentra, no solo ha emocionado a los espectadores sino también a Sonsoles Ónega, que no ha podido contener las lágrimas en directo. "Es que no se lo merece", aseguraba la presentadora.

La historia de Milagros

Todo comenzó cuando Milagros se cayó y tuvo que ingresar en el hospital durante cinco meses. Cuando salió, le dijeron desde el centro que iba a ir una mujer a su casa para acompañarla a comprar y a pasear ya que, aunque podía estar sola en casa y valerse por sí misma, en la calle no podía.

Tuvo dos primeras cuidadoras antes de que llegara Karen a su vida, una mujer ecuatoriana de 37 años que se ganó su confianza: la acompañaba a comprar, le hacía zumos y Cola-Cao, como le gusta a ella, iban juntas al banco... Y siempre se mostró muy servicial.

Sin embargo, cuando iba con Milagros a sacar dinero se fijaba en sus datos y, cuando la mujer no lo sabía, sacaba dinero y se lo gastaba en lo que quería: fiestas, una televisión e incluso se compró un coche, como explicó Carlos Quílez en exclusiva.

Fue cuando quiso comprar una vitrocerámica que se dio cuenta de que no le quedaba nada. La cuidadora no solo le ha quitado todo el dinero, sino que además le ha dejado deudas, por lo que Milagros no cobra su pensión, ya que va directamente a tapar agujeros.

Ahora esta mujer de 87 años tiene que ir cada día al hogar del jubilado a que le den la comida, e incluso los agentes de policía de la comisaría a la que acudió a poner la denuncia le están ayudando haciéndole la compra y, lo más importante, compañía.

Las redes se emocionan con la historia de Milagros

La historia, y sobre todo la actitud que ha demostrado Milagros en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde no ha parado de sonreír en ningún momento, ha hecho que las redes se vuelquen con ella.

Muchos incluso han pedido organizarse para, entre todos, poder ayudarla y que tenga una vida digna, como ha trabajado durante toda su vida.

Cándida, otra afectada por la cuidadora de Milagros

Milagros no ha sido, sin embargo, la única afectada por el presunto robo de esta cuidadora. En 'Y ahora Sonsoles' también hemos recibido a Cándida, una mujer con la que Karen, la empleada, trabajó durante alrededor de cuatro o cinco meses.

Aunque a ella no le pudo vaciar las cuentas porque las gestionan sus hijos, sí le robó de casa objetos de valor sentimental como, por ejemplo, un reloj que Cándida se compró cuando tenía 14 años cuando trabajó por primera vez.

También se llevó cosas de mucho valor monetario, como cadenas de oro. Cándida sí se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y no dudó en enfrentarse a su cuidadora, que le juró que no estaba llevándose nada.

Además, lo comunicó a la agencia que ofrece los servicios con el objetivo de que ninguna otra persona mayor pasara por su situación, pero no hicieron nada.

El modus operandi de la presunta ladrona

La cuidadora de Cándida y Milagros, y también presunta ladrona, primero se ganaba la confianza de las personas a las que cuidaba, como hizo con ellas, que nunca pensaron que fuese capaz de algo así.

Después comenzaba sacando dinero en los cajeros automáticos y, además, enviaba dinero a su país, Ecuador.

En el caso de Milagros, además, que no tenía tarjeta, ella obtuvo una y comenzó a hacer pagos con ella.

Localizamos a la cuidadora y presunta ladrona en Roquetas de Mar

Karen, la cuidadora de Cándida y Milagros, fue detenida el pasado 16 de enero en Roquetas de Mar (Almería), donde fue sometida a vigilancia antes de la detención.

No quiso declarar en ese momento, aunque posteriormente sí reconoció haber hecho compras con las cuentas de Milagros aunque, eso sí, con su permiso. En el registro, además, los agentes encontraron la tarjeta con la que compró.

Tras ser puesta en libertad, en 'Y ahora Sonsoles' nos hemos desplazado hasta la localidad almeriense y hemos pillado a la cuidadora muy tranquila en su balcón y, posteriormente, ha salido a la calle con un hombre. No ha querido dar declaraciones.

La sorpresa a Milagros en el plató de 'Y ahora Sonsoles'

Milagros visitó el plató del programa una segunda vez para conocer a Cándida, la otra mujer estafada presuntamente por la misma cuidadora.

Durante esta visita, hemos querido darle una grata sorpresa con la que se ha puesto muy contenta. ¡No te lo pierdas!