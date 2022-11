Miguel Lago desvela qué le quita el sueño a Sonsoles Ónega: "¡Ay qué se ha levantado!"

Sonsoles Ónega ha confesado en el programa que ella por las noches duerme divinamente. Se mete en la cama, con su manta, un libro de papel y a dormir.

"¿Cómo va a dormir mal con el pelotazo que ha pegado?", ha puntualizado Miguel Lago. Y aunque la presentadora ha asegurado que no hay nada que le quite el sueño, el cómico y la directora Patricia Lennon no piensan lo mismo.

Miguel Lago ha dejado claro que si hay algo que evita que Sonsoles Ónega duerma tranquilamente por las noches... ¡Son los ronquidos! ¿Estará de acuerdo la presentadora?